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С начала посевной МВД Беларуси выявило 56 преступлений и свыше 1,4 тыс. административных правонарушений

Посевная в Беларуси находится под контролем. По всей стране сформированы мобильные и мониторинговые группы. Особое внимание на сохранность и техническое состояние сельхозтехники. Несмотря на важность момента и на то, что посевная только началась, а МВД уже выявлено 56 преступлений и свыше 1,4 тысячи административных правонарушений. В основном уголовные дела возбуждены за кражи ГСМ или запчастей. Вскрыты факты взяточничества.

Так, по материалам УБЭП УВД Гродненщины за получение взятки возбуждены уголовные дела в отношении должностного лица сельхозпредприятия Берестовицкого района. Свои услуги за согласование поставок в хозяйство ТМЦ он оценил в более чем 12 тысяч рублей. Задокументировано почти 400 мелких хищений, изъято 44 тонны зерна. Выявлено свыше 100 работников сельхозпредприятий, которые выполняли обязанности в состоянии алкогольного опьянения, 12 из них - управляли сельхозтехникой. Также во всех регионах фиксируются факты захламленности мехдворов.
Валерий Балабуев, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси

В МВД отмечают, что рейдовые и профилактические мероприятия продолжаются. И сотрудники милиции будут помогать аграриям в бесперебойном проведении посевной кампании.

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