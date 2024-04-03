С начала посевной МВД Беларуси выявило 56 преступлений и свыше 1,4 тыс. административных правонарушений

Так, по материалам УБЭП УВД Гродненщины за получение взятки возбуждены уголовные дела в отношении должностного лица сельхозпредприятия Берестовицкого района. Свои услуги за согласование поставок в хозяйство ТМЦ он оценил в более чем 12 тысяч рублей. Задокументировано почти 400 мелких хищений, изъято 44 тонны зерна. Выявлено свыше 100 работников сельхозпредприятий, которые выполняли обязанности в состоянии алкогольного опьянения, 12 из них - управляли сельхозтехникой. Также во всех регионах фиксируются факты захламленности мехдворов.

Валерий Балабуев, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси