С.Наливайко: "Изменений налоговой системы в Беларуси в следующем году не будет"

Изменений налоговой системы в Беларуси в следующем году не будет. Об этом в "Главном эфире" заявил министр по налогам и сборам. Сергей Наливайко подчеркнул, ставки по платежам не уменьшаться и не увеличатся. Соблюдается трехлетний мораторий до 2021 года, принятый со вступлением в силу нового Налогового кодекса. Сейчас особое внимание уделяется онлайн-обслуживанию клиентов. И число пользователей электронных сервисов растет.



Также в 5 раз выросла активность пользователей по сравнению с прошлым годом. И такая динамика сохранится, уверены в Министерстве по налогам и сборам.