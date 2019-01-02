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С нового года для ИП будут по-новому рассчитывать единый налог
Эту норму утвердил обновленный Налоговый кодекс. Документ закрепил общие ставки единого налога. Они разнятся только в зависимости от региона. Отдельно для Минска, областных, районных центров и сельской местности. Напомним, ранее местная власть определяла конкретную величину ставки налога, опираясь на установленный кодексом максимум и минимум. В отдельных регионах единый налог превышал даже столичные значения. Теперь на местах увеличивать этот сбор запрещено. Зато можно уменьшать - максимум в два раза.
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