С. Румас: Текущая эпидситуация стала одним из основных рисков, влияющих на экономику Беларуси с начала года

Текущая эпидситуация стала одним из основных рисков, влияющих на экономику Беларуси с начала года. Это отметил премьер Сергей Румас, подводя итоги первого квартала. Закрытие границ, падение цен на сырьевых рынках, девальвация российского рубля заметно усложнили работу экономики. При этом ситуация управляемая. ВВП за три месяца потерял лишь 0,3 % в сравнении с прошлым годом. Его вытянули главным образом сектор информации и связи, строительство и сельское хозяйство. И эти точки роста важно сохранить на протяжении года, подчеркнул премьер-министр. Важный индикатор устойчивости экономики - платежи кредиторам и социальные обязательства. Все эти выплаты исполнены в срок.



