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Ставка рефинансирования с 21 апреля составит 8,5 % годовых

Ставка рефинансирования в Беларуси с сегодняшнего дня - 8,5 % годовых. Она выросла на 75 базисных пунктов. Такое решение принял Нацбанк, чтобы ограничить инфляционные риски. В конце 2020 года они ускорились из-за ослабления белорусского рубля и подорожания некоторых продуктов, в первую очередьимпорта. В начале этого года тенденции сохранились.

На увеличение стоимости привозных товаров влияют мировые цены, логистические затраты и перебои поставок из-за пандемии, а также отмена льгот по НДС.

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