Ставка рефинансирования с 21 апреля составит 8,5 % годовых

Ставка рефинансирования в Беларуси с сегодняшнего дня - 8,5 % годовых. Она выросла на 75 базисных пунктов. Такое решение принял Нацбанк, чтобы ограничить инфляционные риски. В конце 2020 года они ускорились из-за ослабления белорусского рубля и подорожания некоторых продуктов, в первую очередьимпорта. В начале этого года тенденции сохранились.