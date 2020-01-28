С вводом БелАЭС участие в электроэнергетическом рынке ЕАЭС принесет бонусы Беларуси

Белорусские депутаты планируют ратифицировать на весенней сессии протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка, в том числе и из-за появления новых участников - Армении и Кыргызстана. Документ позволит упорядочить торговлю электроэнергией на внутренних оптовых рынках стран ЕАЭС и обеспечить транзит в третьи страны. По мнению парламентариев, для нас эта тема крайне важна, особенно в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС. После создания единого рынка природного газа к 2025 году образуется и общий рынок электроэнергии, потому что подавляющее большинство наших производителей, генерирующих электрическую энергию, работают на природном газе как на первичном топливном ресурсе. Как отметил замминистра энергетики Вадим Закревский, правила на общем рынке будут четкими и понятными.



