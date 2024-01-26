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Сахар стал лидером белорусского продовольственного экспорта

Сахар стал лидером продовольственного экспорта Беларуси. Его доля в корзине составляет порядка 36 %. Основные рынки продаж этого продукта - Россия и страны Средней Азии.

На втором месте находятся кондитерские изделия - 17 %. Масложировой сектор занимает 11 %. Основные рынки - ЕС и Китай.

В целом Белгоспищепром торгует сегодня примерно с 50 государствами, основной партнер - Российская Федерация.

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