"Сахара будет достаточно". МАРТ и Белгоспищепром подписали график поставки продукции на 2024 год

Председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков и министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписали график поставки сахара на 2024 год, сообщает БЕЛТА.

Документ гарантирует бесперебойное обеспечение внутреннего рынка. Для предприятий он предоставляет возможность оперативно отгружать продукцию по экспортным контрактам. Всего объем поставок для населения составит 182 тыс. т.

"Сахара будет достаточно, - отметил Алексей Богданов. - Объем в 182 тыс. т - расчетная величина, которая позволяет обеспечить сбалансированность цен, потребность всех организаций и граждан. В прошлом году планировали 200 тыс. т для внутреннего рынка с учетом ажиотажного спроса в прошлые сезоны. В августе уже пересматривали это положение и спланировали на уровне 180 тыс. т. За 10 месяцев поставлено 123 тыс. т. Ожидаем, что по итогам года будем находиться в цифре 150-155 тыс. т. Традиционно столько покупают наши граждане".

Что касается цен, то министр заверил, что они сбалансированы. Ценообразование зависит от разных факторов, в первую очередь от цен на сырье, логистической составляющей, спроса на мировом рынке.

В свою очередь Олег Жидков отметил, что главное для Белгоспищепрома- обеспечить внутренний рынок. Вместе с тем растет и экспорт - в этом году он увеличился в 2,5 раза к уровню прошлого года, по итогам года достигнет около 200 тыс. т.

Графики поставок позволяют четко видеть и планировать работу по загрузке производственных мощностей промышленных предприятий. В торговую сеть поступит широкий ассортимент сладкой продукции - прессованный, фигурный, фасованный, кристаллический сахар и др.

"Нацелены на производство сахара в увеличенном объеме к уровню 2022 года для того, чтобы выйти на уровень 100 % самообеспечения. Планируем произвести порядка 630 тыс. т сахара, из которых на внутренний рынок будет поставлено с учетом потребности населения и предприятий промышленной переработки порядка 380-400 тыс. т. Остальная часть сахара предназначена на экспорт", - отметил Олег Жидков.

Он подчеркнул, что доля импорта на белорусском рынке сократилась. Объем белорусского сахара составляет 99,9 %. "Если сравнивать в горизонте пятилетки, то в 2019 году на внутренний рынок поставлялось более 75 тыс. т импортного продукта, в прошлом году - не более 1,5 тыс., в этом будет еще меньше. Мы с уверенностью говорим, что внутренний рынок полностью обеспечен нашим сахаром и цены на него одни из самых низких в сравнении со странами-соседями и в общемировом масштабе", - рассказал Олег Жидков.