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Сахарному заводу в Жабинке исполнилось 60 лет

60 лет - на благо продовольственной безопасности страны. Юбилей сахарного завода в Жабинке. Предприятие занимает четверть белорусского рынка. С начала года здесь переработали 750 тысяч тонн сахарной свеклы и изготовили 102 тысячи тонн белого сахара. Примерно 50 % продукции экспортируют. Есть спрос в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Всего у нас заготовлено 1 миллион 20 тысяч тонн сахарной свеклы и еще 50 тысяч нужно заготовить. Она хранится в полях. Думаем, что переработку закончим примерно к 3-5 января. В этом году сельское хозяйство порадовало. Урожайность средняя выше, чем в прошлом году! Немножко сахар не добирает. Но это связано, конечно, с погодными условиями.
Василий Бобрук, первый заместитель гендиректора, главный инженер ОАО "Жабинковский сахарный завод"

Сахарный завод - пионер промышленного туризма в Жабинке. В тестовом режиме сюда уже приглашали гостей. Водить экскурсионные группы на постоянной основе планируют начать в следующем сезоне.

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