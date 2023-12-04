Сахарному заводу в Жабинке исполнилось 60 лет

Всего у нас заготовлено 1 миллион 20 тысяч тонн сахарной свеклы и еще 50 тысяч нужно заготовить. Она хранится в полях. Думаем, что переработку закончим примерно к 3-5 января. В этом году сельское хозяйство порадовало. Урожайность средняя выше, чем в прошлом году! Немножко сахар не добирает. Но это связано, конечно, с погодными условиями.

Василий Бобрук, первый заместитель гендиректора, главный инженер ОАО "Жабинковский сахарный завод"