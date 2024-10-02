Сахарную свеклу убирают в хозяйствах Минской области. Расскажем о полевых работах

Сахарная свекла - стратегически важная культура для всего агропромышленного комплекса Беларуси.

Сельхозорганизации страны в этом агросезоне получат более 5 млн тонн сахарной свеклы. Активные в эти дни и хозяйства юга Минской области.

Урожайность на полях экспериментальной базы "Свекловичная", что в Несвижском районе, превышает 600 центнеров с гектара. Интенсивности полевым работам добавляет и специализированный комбайн, который работает свой первый сезон.

Евгений Салита, главный агроном экспериментальной базы "Свекловичная":

"Техника мощная, самоходная и высокопроизводительная. Бункер для накопления свеклы - 25 тонн. Средняя урожайность по хозяйству - 630 центнеров с гектара. На данный момент уже 7 тыс. тонн свеклы реализовано на переработку. Довольны результатом. Культура высокорентабельная, но и энергозатратная для того, чтобы ее вырастить достойно".

В гигантских объемах сырья, которое поступает на Городейский сахарный комбинат, большое внимание качеству корнеплодов. Их проверяют на загрязненность, а также сахаристость, которая, кстати, базисная - 16 %. Для этого специальная лаборатория. География же поставщиков широкая. Это Минская, Гродненская, Могилевская и Гомельская области.

Игорь Абрамович, заместитель гендиректора Городейского сахарного комбината:

"До 10 октября мы работаем в режиме "заготовка - переработка", т.е. привезли 10.500, их и переработали. А далее мы будем закладывать на хранение и соответственно будем принимать уже от 15 до 20 тыс. В этот период октября, пока еще нет дождей и заморозков, надо уложить на хранение 200 тыс. тонн или чуть больше и к декабрю свезти свеклу с полей".