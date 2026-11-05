Сахнович: Новая активизация межрегионального сотрудничества СГ снизит издержки и укрепит кооперацию

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Объемы сельскохозяйственной продукции, которые производит Беларусь, превышают возможности внутреннего потребления, поэтому экспорт должен быть взаимовыгодным и ориентированным на товары с добавленной стоимостью. Об этом заявила завкафедрой инженерной экономики машиностроительного факультета БНТУ Татьяна Сахнович в "Актуальном интервью".

По ее словам, важно не просто производить, но и доставлять продукцию потребителю. "То количество продукции сельского хозяйства, которое в настоящее время выпускает Республика Беларусь, наше население потребить не сможет. Обороты, которые мы уже научились наращивать, объемы, которые мы производим, целесообразно уже экспортировать. И экспорт должен быть взаимовыгоден. Не просто произвести молоко, важно его еще доставить к потребителю. И желательно, чтобы это было не просто молоко, а какой-то продукт с добавленной стоимостью. Москва, например, насколько я помню, по статистике, потребляет 20 % белорусских сыров", - отметила Татьяна Сахнович.

Она рассказала, какие результаты может дать новая активизация межрегионального сотрудничества Союзного государства. "Она может продолжить исключать посредников, а это снижение транзакционных издержек. Она может сократить логистическое плечо доставки, позволить обеспечивать не просто продажу готового товара, а осуществить сборочно-сервисные центры, которые будут за территорией Республики Беларусь обеспечивать поддержку наших же белорусских предприятий", - подчеркнула эксперт.

Отдельно Татьяна Сахнович остановилась на образовательной сфере. "Это должно быть сквозное кооперирование и в сфере системы высшего образования. Как пример, "Силовые машины" Санкт-Петербурга поставляют установки для БЕЛАЗов с грузоподъемностью 290-360 т, и в Санкт-Петербургском политехническом университете наш завод открыл лабораторию и в нашем техническом университете открыта лаборатория БЕЛАЗа. Хотелось бы, чтобы еще наши российские партнеры тоже привносили опыт в создание каких-то лабораторий, центров компетенций, чтобы это была взаимовыгодная кооперация, в том числе в сфере университетов. Тогда качество, естественно, и в образовательной компетентностной среде повысится", - заключила она.

Таким образом, по мнению Татьяны Сахнович, новая активизация межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства позволит снизить издержки, развивать сервисную поддержку белорусских предприятий и укреплять кооперацию в сфере образования.