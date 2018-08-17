Самая мощная в Беларуси биогазовая установка может появиться на полигоне Тростенецкий

Самая мощная в Беларуси биогазовая установка в следующем году может появиться на полигоне Тростенецкий в Минске. Инвестор - белорусско-швейцарская компания - уже около десяти лет занимается развитием альтернативной энергетики и преобразовывает газ в так называемую зеленую электроэнергию. Сейчас новый проект по строительству станции на Тростенецком проходит общественное обсуждение.