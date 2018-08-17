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Самая мощная в Беларуси биогазовая установка может появиться на полигоне Тростенецкий

Самая мощная в Беларуси биогазовая установка в следующем году может появиться на полигоне Тростенецкий в Минске. Инвестор - белорусско-швейцарская компания - уже около десяти лет занимается развитием альтернативной энергетики и преобразовывает газ в так называемую зеленую электроэнергию. Сейчас новый проект по строительству станции на Тростенецком проходит общественное обсуждение.

Сегодня вокруг Минска четыре больших полигона с отходами. Северный и Тростенец уже законсервированы, а Прудище и Тростенецкий продолжают собирать мусор и выделять биогаз. Энергию метана используют и в сельском хозяйстве. Сразу 2 биогазовых установки работают в Несвижском районе.

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