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Саммит ЕАЭС проходит в режиме видеоконференции - на повестке более 20 вопросов
Факт
Более 20 вопросов о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции. На онлайн-связь вышли лидеры стран "евразийской пятерки" - стартует саммит ЕАЭС.
К рассмотрению - ключевые экономические вопросы деятельности Союза на 2022 год.
Также на повестке темы, которые касаются либерализации по отдельным секторам экономики, в частности - единый рынок услуг в сфере строительства. Речь также об отслеживании перевозок, аудиторской деятельности, уплате таможенных и ряда других пошлин и налогов. Несмотря на сложности, которые испытывает рынок с учетом пандемии, почти все страны ЕАЭС имеют хороший рост экспорта на внешние рынки. И это один из результатов Стратегии развития Союза до 2025 года, реализация которой под постоянным контролем лидеров "евразийской пятерки".
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