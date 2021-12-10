Саммит ЕАЭС проходит в режиме видеоконференции - на повестке более 20 вопросов

Более 20 вопросов о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции. На онлайн-связь вышли лидеры стран "евразийской пятерки" - стартует саммит ЕАЭС.



К рассмотрению - ключевые экономические вопросы деятельности Союза на 2022 год.



Также на повестке темы, которые касаются либерализации по отдельным секторам экономики, в частности - единый рынок услуг в сфере строительства. Речь также об отслеживании перевозок, аудиторской деятельности, уплате таможенных и ряда других пошлин и налогов. Несмотря на сложности, которые испытывает рынок с учетом пандемии, почти все страны ЕАЭС имеют хороший рост экспорта на внешние рынки. И это один из результатов Стратегии развития Союза до 2025 года, реализация которой под постоянным контролем лидеров "евразийской пятерки".