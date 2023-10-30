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Самолет Индонезии совершил первый коммерческий рейс на топливе с пальмовым маслом

Самолет Индонезии совершил первый коммерческий рейс на топливе с пальмовым маслом. Глава крупнейшей в республике авиакомпании заявил, что сделан большой шаг к развитию зеленой экономики. Доля пальмового масла в экотопливе составила без малого 2,5 %.

Будучи крупнейшим в мире производителем этого вида продукции Индонезия стремится расширить использование растительных масел в качестве горючего, чтобы сократить импорт дорогих ископаемых видов топлива.

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