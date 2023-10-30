Самолет Индонезии совершил первый коммерческий рейс на топливе с пальмовым маслом. Глава крупнейшей в республике авиакомпании заявил, что сделан большой шаг к развитию зеленой экономики. Доля пальмового масла в экотопливе составила без малого 2,5 %.