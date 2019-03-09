За прошлый год в нашей стране резко выросло число самозанятых белорусов

Данные налоговых инспекций говорят о подъеме в 65 %. В абсолютных числах - плюс 15 тысяч человек.



Это те, кто пожелал заниматься коммерцией без регистрации ИП. Напомним, такая возможность - работать на себя как физлицо - есть у граждан, которые готовы оказывать три десятка видов услуг. С начала года, к слову, перечень расширили, добавив еще два вида работ – аквагрим и упаковку подарков. Возможностью подработать пользуются в том числе пенсионеры. Требование ко всем одно - уплатить единый налог и уведомить налоговую инспекцию.



В действующем перечне работ, которыми позволено легально заниматься без регистрации бизнеса, как правило, те виды деятельности, которые физлица выполняли фактически в домашних условиях.