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За прошлый год в нашей стране резко выросло число самозанятых белорусов
Данные налоговых инспекций говорят о подъеме в 65 %. В абсолютных числах - плюс 15 тысяч человек.
Это те, кто пожелал заниматься коммерцией без регистрации ИП. Напомним, такая возможность - работать на себя как физлицо - есть у граждан, которые готовы оказывать три десятка видов услуг. С начала года, к слову, перечень расширили, добавив еще два вида работ – аквагрим и упаковку подарков. Возможностью подработать пользуются в том числе пенсионеры. Требование ко всем одно - уплатить единый налог и уведомить налоговую инспекцию.
В действующем перечне работ, которыми позволено легально заниматься без регистрации бизнеса, как правило, те виды деятельности, которые физлица выполняли фактически в домашних условиях.
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