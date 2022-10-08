Самый высокий рост цен в Беларуси зафиксирован на автомобили и запчасти, утверждает председатель Белстата

Председатель Национального статистического комитета Беларуси в программе "Вопрос номер один" отмечает, что сложно говорить о каком-тоудивлении при росте цен на определенные товары, но есть момент возмущения. "Это импортные товары, например, автомобили, запасные части. Когда цена не рассчитывается по себестоимости, а выставляется "потому, что там захотелось".