Санкт-Петербург заинтересован в поставках белорусских автобусов и лифтов

В новый этап с важными проектами. Ко Дню города Минск принимает зарубежных гостей и выходит с партнерами на новый торгово-экономический уровень.

Расширение сфер сотрудничества с Северной столицей России обсудили во время рабочей встречи в Мингорисполкоме. Особый акцент мэр Владимир Кухарев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко сделали на импортозамещение.

Город на Неве заинтересован в поставках белорусских автобусов и лифтов. Перспективы видят также в создания совместных производств по выпуску молочной продукции, например, сыров. Столичные предприятия уже давно поставляют в Санкт-Петербург цемент, интегральные микросхемы и грузовые автомобили.

Всего к празднику в белорусскую столицу прибудет более 15 официальных делегаций. Это представители России, а также Армении и Казахстана.



