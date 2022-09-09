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Санкт-Петербург заинтересован в поставках белорусских автобусов и лифтов
В новый этап с важными проектами. Ко Дню города Минск принимает зарубежных гостей и выходит с партнерами на новый торгово-экономический уровень.
Расширение сфер сотрудничества с Северной столицей России обсудили во время рабочей встречи в Мингорисполкоме. Особый акцент мэр Владимир Кухарев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко сделали на импортозамещение.
Город на Неве заинтересован в поставках белорусских автобусов и лифтов. Перспективы видят также в создания совместных производств по выпуску молочной продукции, например, сыров. Столичные предприятия уже давно поставляют в Санкт-Петербург цемент, интегральные микросхемы и грузовые автомобили.
Всего к празднику в белорусскую столицу прибудет более 15 официальных делегаций. Это представители России, а также Армении и Казахстана.
Фото: БелТА
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