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Санкции стали импульсом к развитию "Амкодора"
Санкционное давление не преграда, а драйвер для развития белорусской промышленности. В этом уже успели убедиться топовые отечественные производители. Постоянно растет особая потребность в белорусской пассажирской и спецтехнике как у партнеров из ближнего зарубежья, так и в странах дальней дуги.
Отечественные машиностроители постоянно совершенствуют линейку своей продукции. Электробусы на инновационных батареях - удобный, надежный и экономичный легковой транспорт, выпускается также спецтехника для выполнения огромного спектра задач.
Так, в трендах технологического прогресса движется предприятие "Амкодор". С конвейера уже сошли сразу 5 новых агрегатов: экскаваторы, универсальные прицепы и погрузчики. Все машины собраны по высоким стандартам качества.
Промышленность очень неплохо сработала в 2023 году - внутриваловой продукт вырос на 3,9 %, промышленность работала с динамикой роста 7,7 %. И уже по итогам двух-трех месяцев сохранилась такая же положительная динамика, ВВП вырос на 4 %. На этом этапе очень важны вопросы, связанные с импортозамещением или локализацией.Сегодня "Амкодор" - ведущий производитель высококачественной спецтехники. Только за 2023 год было создано 11 новых моделей сельхозмашин. Производства и сборочные цеха сосредоточены по всей стране, филиалы открыты и успешно функционируют в России. Более 50 дилерских центров работают по всему миру.
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