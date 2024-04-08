Санкции стали импульсом к развитию "Амкодора"

Промышленность очень неплохо сработала в 2023 году - внутриваловой продукт вырос на 3,9 %, промышленность работала с динамикой роста 7,7 %. И уже по итогам двух-трех месяцев сохранилась такая же положительная динамика, ВВП вырос на 4 %. На этом этапе очень важны вопросы, связанные с импортозамещением или локализацией. Сегодня "Амкодор" - ведущий производитель высококачественной спецтехники. Только за 2023 год было создано 11 новых моделей сельхозмашин. Производства и сборочные цеха сосредоточены по всей стране, филиалы открыты и успешно функционируют в России. Более 50 дилерских центров работают по всему миру.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси