ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Санкции стали импульсом к развитию "Амкодора"

Санкционное давление не преграда, а драйвер для развития белорусской промышленности. В этом уже успели убедиться топовые отечественные производители. Постоянно растет особая потребность в белорусской пассажирской и спецтехнике как у партнеров из ближнего зарубежья, так и в странах дальней дуги.

Отечественные машиностроители постоянно совершенствуют линейку своей продукции. Электробусы на инновационных батареях - удобный, надежный и экономичный легковой транспорт, выпускается также спецтехника для выполнения огромного спектра задач.

Так, в трендах технологического прогресса движется предприятие "Амкодор". С конвейера уже сошли сразу 5 новых агрегатов: экскаваторы, универсальные прицепы и погрузчики. Все машины собраны по высоким стандартам качества.

Промышленность очень неплохо сработала в 2023 году - внутриваловой продукт вырос на 3,9 %, промышленность работала с динамикой роста 7,7 %. И уже по итогам двух-трех месяцев сохранилась такая же положительная динамика, ВВП вырос на 4 %. На этом этапе очень важны вопросы, связанные с импортозамещением или локализацией.Сегодня "Амкодор" - ведущий производитель высококачественной спецтехники. Только за 2023 год было создано 11 новых моделей сельхозмашин. Производства и сборочные цеха сосредоточены по всей стране, филиалы открыты и успешно функционируют в России. Более 50 дилерских центров работают по всему миру.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все