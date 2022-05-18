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Санкционный бумеранг: ведущие экономики стран ЕС уже начали испытывать серьезные проблемы
Мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса - об этом говорят многие эксперты. И тому есть немало причин. Уже наблюдаем падение доли международной торговли в мировом ВВП, плюс политическая турбулентность, да и после COVID-19 еще не восстановились. Развитие кооперационных связей в Союзном государстве и логистическая мобильность - таким видит антикризисный курс экономический аналитик Александр Линников.
В интервью нашему телеканалу эксперт обратил внимание, что ведущие экономики стран ЕС уже начали испытывать серьезные проблемы. И это только начало санкционного бумеранга (видео).
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