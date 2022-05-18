Санкционный бумеранг: ведущие экономики стран ЕС уже начали испытывать серьезные проблемы

Мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса - об этом говорят многие эксперты. И тому есть немало причин. Уже наблюдаем падение доли международной торговли в мировом ВВП, плюс политическая турбулентность, да и после COVID-19 еще не восстановились. Развитие кооперационных связей в Союзном государстве и логистическая мобильность - таким видит антикризисный курс экономический аналитик Александр Линников.