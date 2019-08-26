Сборочный завод МАЗа появится во Вьетнаме в конце сентября

Эта страна станет пунктом продвижения белорусской техники в Азию. В первую очередь, в Лаос, Бирму и Камбоджу. География поставок МАЗа широка: от Латинской Америки до стран Африки. Сейчас главная задача, говорят на предприятии, расширить линейку поставляемого товара и увеличить объем экспорта.