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Сборочный завод МАЗа появится во Вьетнаме в конце сентября

Эта страна станет пунктом продвижения белорусской техники в Азию. В первую очередь, в Лаос, Бирму и Камбоджу. География поставок МАЗа широка: от Латинской Америки до стран Африки. Сейчас главная задача, говорят на предприятии, расширить линейку поставляемого товара и увеличить объем экспорта.

Также налажены поставки и в страны Кавказа. Накануне грузинская делегация посетила Минский автомобильный завод. В Грузию будут расширены поставки коммунальной техники и пассажирских автобусов для маленьких городов.


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