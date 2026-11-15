Сделано с душой и по ГОСТу: как в Борисове рождаются мясные деликатесы, покорившие мир

Агропромышленный комплекс Беларуси в 2026 году вновь подтвердил статус одного из ключевых драйверов экономики. Экспорт продовольствия достиг рекордных 10 млрд долларов и охватил более 115 стран мира.

АПК - это не только бескрайние поля и молочно-товарные комплексы. Это сложная работа, в которой три сферы работают как единый механизм.

Первая сфера - обеспечивающая. Это техника, удобрения, стройматериалы, без которых невозможно представить современное сельское хозяйство

Вторая сфера - ядро комплекса. Растениеводство и животноводство, где рождается сырье.

Третья - переработка, хранение и сбыт. Это молочные комбинаты, сахарные заводы, мясоперерабатывающая промышленность. Именно здесь сырье и превращается в готовый продукт. И вот здесь - остановимся подробнее.

Рецепты по ГОСТу: традиции белорусской мясопереработки

За каждым лакомством - талант и прикосновение рук. Василий Лукашик уже 12 лет работает главным технологом на Борисовском мясокомбинате. К работе относится творчески: из десятков созданных гастроновинок, особая гордость Василия - продукция по старинным семейным рецептам.

"Пытались воспроизвести продукты наших дедов и предков. Так у нас в линейке появились такие продукты: киндюк, буженина домашняя, которые повторяют именно те самые вкусы наших предков", - рассказал главный технолог.

Еще один повод для гордости Василия - производство шести видов сырокопченых колбас по так называемому шахтному методу копчения: этой проверенной технологии уже более полувека. А такую колбасу, как "Брауншвейгская", любят целые поколения.

"Мы используем определенную смесь ольхи и осины. Дым получаем именно методом сжигания, без добавления дымогенераторов. Именно это позволяет создать в нашей колбасе незабываемый вкус. Колбаса в течение двух часов вращается в шахте размером с девятиэтажное здание и обдается дымом, который придает ей эти уникальные свойства", - рассказал о технологии производства колбасы Василий Лукашик.

Экспорт: более чем в 115 стран мира и 10 млрд долларов

В чем же ключ белорусского успеха в АПК? Ответ во многом кроется в системном подходе: глубокая переработка, научное сопровождение, ориентация на внешние рынки. И разумеется -качество! Все это позволяет быть в топе.

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:

"Поставляя продукты питания, мы поставляем кусочек своей страны, и это уже бренд. На самом деле, это не просто красивые слова о том, что белорусское продовольствие сегодня - брендированный товар, а реальность, потому что белорусское равно качество".

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси: "Человек, который работает в сельском хозяйстве, он обеспечивает работой семь человек в перерабатывающей промышленности. И второе самое главное. Что мы активно участвуем в обеспечении продовольственной безопасности мира. Об этом глава белорусского государства говорил, встречаясь с главой ФАО. Это действительно так".

Рекордный экспорт, тысячи рабочих мест, признание по миру. За всем этим - труд конкретных профессионалов: технологов, операторов, механизаторов и ученых. Именно человек труда - главная ценность белорусского АПК. И пока так будет - будут и новые рекорды.