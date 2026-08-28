"Сделано в Беларуси": белорусская продукция захватывает полки магазинов в Ташкенте

Свои товары в Ташкент поставляют десятки белорусских брендов. На полках есть хлебобулочные изделия, молочная и мясная продукции, полуфабрикаты и сладости на любой вкус. Покупатели ценят несменное качество, натуральность и большой выбор белорусской продукции.

Александр Козырев, руководитель сети магазинов:

"Проект начался в прошлом году. 3 июля, в День Независимости, мы открыли первый магазин. Сейчас у нас на счету 33 магазина".

"Очень вкусные молочные продукты: коктейли, творог, греческие йогурты. Также беру классный зефир. У меня на работе и дома все его любят. В Ташкенте мало магазинов, где есть такие продукты", - поделился покупатель Акбарали Махмудов.

Товары под маркой "Сделано в Беларуси" представлены более чем в 30 магазинах по всему Ташкенту. В планах - выход на региональные рынки Узбекистана.