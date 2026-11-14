Сделано в Беларуси: как отечественный АПК закрывает потребности внутреннего рынка

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси в эти дни чествуют людей, чей важный труд обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Мы трепетно и на самом высоком уровне относимся к сельскому хозяйству, ведь от этого зависит наличие продуктов на каждом столе.

Белорусская модель продовольственной безопасности исходит из простого, но мудрого принципа: обеспечивать себя за счет собственного производства.

Внутренний рынок полностью закрыт собственным производством

Отечественные производители закрывают спрос почти по всем продуктам первой необходимости. Самообеспечение продовольствием у нас составляет 95 %. По уровню самообеспечения Беларусь превышает собственные нужды по молоку на 300 %, на 140 - по мясу, примерно на столько же по яйцам. Также полностью закрываем потребности по овощам и картофелю (101 %).

Рост объема поставок сельхозпродукции и продовольствия

Причем отрасль обеспечивает не только страну, но и сохраняет высокий экспортный потенциал. Сегодня Беларусь входит в число ведущих мировых экспортеров продовольствия. География продаж охватывает более 120 государств, объемы поставок постоянно растут. В 2025 году экспорт сельхозпродукции достиг рекордных 10 млрд долларов - аграрный сектор обеспечил почти четверть всех поступлений извне. В 2026 страна идет уже с 20-процентным ростом по внешним поставкам к уровню 2025-го.

Агропромышленный комплекс в экономике Беларуси

12 % - вклад в ВВП

10 млрд долларов - экспорт

115 стран - география поставок

24,4 % – доля с/х продукции в структуре экспорта

Опыт Шкловского района как ориентир для регионов

Современный агропромышленный комплекс - это уже не просто битва за урожай. Это высокотехнологичное производство, где ставка сделана на качество продукции, снижение затрат и достойную зарплату.

Но главное - это люди. Рабочие места, жилье и комфортная среда - та формула, которая сегодня удерживает молодых специалистов на селе. Именно такой комплексный подход становится фундаментом развития регионального АПК.

Ориентиром для всей страны должен стать Шкловский район. Ключевые задачи и стандарты работы на земле глава государства четко обозначил на недавнем совещании в Шклове.

Развитие сельского хозяйства - часть стратегии региона. Каждый объект должен работать на результат. В ПК имени Кремко это подтверждают показатели молочного направления. За 10 месяцев 2025 года надой составил более 10 тыс. кг на корову. Чтобы наращивать производство, здесь реконструируют МТК и расширяют помещения для дойного стада и молодняка.

Высокие результаты по получению молока экстра-класса в ПК Кремко вывели хозяйство на 11-е место в республиканском рейтинге за 2025 год. Основа молочной продуктивности - современные технологии содержания, кормления и ухода за животными.

В хозяйстве 4 молочно-товарных комплекса. Доильные залы оснащены установками, системами селекции и программами управления стадом. Специалисты ежедневно отслеживают показатели, анализируют данные и принимают решения по содержанию и продуктивности животных. Параллельно обновляют помещения для молодняка. В этом году построили 2 новых профилактория для телят.

Александр Колбыко, главный зоотехник ПК имени В. И. Кремко:

"Доильное стадо составляет 2 364 головы плюс 108 голов к уровню прошлого года. Планируем увеличивать дойное стадо, в связи с этим расширяем помещения, обустраиваем под шлейф молодняка. На МТК с 2000-х стали ставиться первые доильные установки типа "Параллель", хорошо себя зарекомендовали".

Нужно быть хозяевами на своей земле. Это главный принцип работы на местах. Развивать те направления, которые дают прибыль. Об этом шла речь и во время большого разговора о развитии регионов в Шклове. На каждом руководителе района – колоссальная ответственность. Идеальный порядок должен быть в каждом из 118 районов в экономике и на земле.

Современные подходы к развитию

Виктор Саевич, экономист, преподаватель Белорусского государственного экономического университета:

"Надо делать упор именно на местные условия, на то, чем район может себя показать, в чем достиг больших успехов. Если у одного района много леса, он занимается успешной деревообработкой, особенно с высокой добавленной стоимостью, это замечательно, надо, чтобы вся, скажем так, прибыль оставалась на территории района. Если район занимается животноводством более успешно, то надо развивать это, дотации сюда пускать".

Гродненский район

В ПК имени Кремко акцент на животноводство. Здесь понимают, что современный МТК должен включать полный цикл. Начиная с первых дней жизни телят, от правильного содержания молодняка зависит и будущий результат, а еще качественные корма и соблюдение технологий содержания.

Дарья Сахарчук, главный ветврач ПК имени В. И. Кремко:

"Важно, чтобы теленок с рождения и до того, как станет здоровым продуктивным животным, содержался в правильных условиях. Здесь обеспечен воздухообмен, нет застойной влажности, есть сухая подстилка. Оборудование легко мыть и дезинфицировать".

Закрепление молодых специалистов

Влада Аввакумова - молодой специалист. Работает ветеринарным врачом в хозяйстве уже полгода. После окончания учебы пришла сюда по распределению. Говорит, что профессию выбрала еще в детстве, а первые месяцы работы подтвердили, что с выбором не ошиблась. В хозяйстве ей предоставили жилье и предусмотрели доплату молодому специалисту.

Влада Аввакумова, ветврач ПК имени В. И. Кремко:

"Работа очень нравится. День начинается с утреннего обхода: осматриваю животных, если нужно, назначаю лечение. Оплата достойная, есть доплата молодому специалисту, предоставили жилье. Коллектив хороший, каждый друг другу помогает, поддерживает. Здесь все условия есть, хочу остаться после отработки".

Инвестиции в производство и людей

Закрепить специалистов помогают возможности профессионального роста, современная производственная база и жилье. Еще один резерв повышения эффективности - собственная кормовая база. Новый комбикормовый завод позволяет готовить рационы с учетом потребностей животных, повышать привесы и снижать затраты на откорм, что немаловажно. На совещании в Шклове глава государства четко ставит задачу для агарного комплекса: в перспективе увеличить экспорт продовольствия вдвое. А для этого работать нужно еще больше, в том числе и ради комфорта тех, кто трудится на земле.