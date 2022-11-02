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"Сделано в Беларуси" - о бренде, который санкциями не сломить, в программе "Экономическая среда"
Продукты питания, текстиль, бытовая техника, автомобили. "Сделано в Беларуси" - бренд, который санкциями не сломить.
Активизировать работу по импортозамещению - поручение Президента, выполнение которого на постоянном контроле. Такое внимание очевидно: это вопрос обеспечения нашей общей безопасности. Почему нам важно производить и потреблять свою продукцию? 2 ноября эту тему обсудят гости ток-шоу "Экономическая среда".
Импортозамещение - это тот путь, который повышает локализацию производства у нас в стране, тем самым мы повышаем импортоемкость нашей продукции и улучшаем наш платежный баланс путем внешней торговли, поэтому в целом это положительно влияет и на макроэкономическом уровне.
Экономическая безопасность - это такое состояние, когда экономика работает устойчиво, надежно, если у нас исчезает какое-то сырье, какие-то комплектующие для работы экономики, она работает плохо, соответственно, чем больше мы производим сами, тем меньше шансов, что это исчезнет. Это не надо абсолютизировать, есть вещи, которые мы не можем заменить, например, газ, нефть в больших количествах, но в целом этот принцип работает безусловно.
Благодаря нашей промышленности 96 % тракторов, используемых на наших полях, отечественного производства, порядка 90 % зерноуборочных, 80 % кормоуборочных комбайнов тоже отечественного производителя, на фермах уже около 40 % современного доильного оборудованияроботизированного, а также 70 % молокопроводов тоже отечественного производства.
"Экономическая среда" - программа, в которой понятным языком обсуждаем сложные экономические процессы в стране и за ее пределами. Смотрите новый выпуск 2 ноября сразу после "Панорамы".
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