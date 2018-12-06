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Сегодня Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию
Сегодня центром обсуждения вопросов интеграции станет Санкт-Петербург.
Там пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча лидеров СНГ. Участие в саммитах примет и Президент Беларуси. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. Лидеры стран ЕАЭС обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой перспективы союза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В повестку дня также включены вопросы, которые касаются международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг. Неформальная встреча глав государств - членов СНГ - это возможность подвести итоги сотрудничества в 2018 году, а также обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.
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