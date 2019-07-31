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Сегодня начался официальный визит в Беларусь президента Узбекистана
Первый в истории дипотношений наших стран. Самолет Шавката Мирзиеева приземлился в национальном аэропорту Минск примерно в 17 часов. Программа визита более чем обширная. Сегодня лидер среднеазиатской республики возложил цветы к монументу Победы, а уже завтра во Дворце Независимости проведет официальные переговоры с Президентом Беларуси. Планируется, что главы государств обсудят широкий спектр вопросов, среди которых приоритетный - развитие экономического взаимодействия. Не обойдут стороной и политическую повестку в мире. В целом Минск и Ташкент продолжают писать совершенно новую историю отношений. А вот где расставляем акценты? Расскажет Алексей Волков.
Узбекистан занимает четвертое место в мире по запасам золота и является торговыми вратами среднеазиатского региона
За последние годы Минск и Ташкент заметно улучшили политический и экономический климат в отношениях. И за этим с особым интересом следит и Икром Тохтасунов. Директор сети магазинов белорусской бытовой техники в столице Узбекистана уже освоил и поставку обоев с красно-зеленой наклейкой. Спрос высокий и на холодильники - за сезон продали 20 тысяч единиц.
Родина Тамерлана, нефритовая республика Узбекистан занимает четвертое место в мире по запасам золота и является торговыми вратами среднеазиатского региона. А с приходом в президентское кресло Шавката Мирзиеева оживилась и экономика. Инвестиционный потенциал хлопкового края американские эксперты оценили в 65 миллиардов долларов - сумма на 10 лет. Есть что положить и в общий актив с Беларусью.
Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:
"Основные сферы сотрудничества определены дорожной картой. В этой дорожной карте всего 155 мероприятий, из которых на сегодняшний день уже 48 выполнено. Из общего количества этих мероприятий - 35 по созданию совместных предприятий. Это промышленные комплексы в области сельского хозяйства, медицины, образования и промышленности".
По-новому друг на друга взглянули страны после визита Александра Лукашенко в Ташкент в сентябре минувшего года.
По-партнерски деловое и по-дружески теплое общение двух лидеров сразу же дало свой экономический эффект -
миллионов долларов.
Белорусские техника и технологии вкупе с узбекской сырьевой базой, а в недрах земли у азиатской республики ресурсов на 11 триллионов долларов, создают плацдарм для долгих и крепких коопераций. Оттого и визит Шавката Мирзиеева в Минск - не про "поговорить", а про "договориться".
У Беларуси и Узбекистана, несмотря на долгую паузу в отношениях, есть и общая история. Части некогда одной страны победу в Великой Отечественной войне добывали вместе. Поэтому первая точка визита Мирзиеева - монумент Победы.
Беларусь и Узбекистан делают ставку на развитие и регионального сотрудничества и образовательных программ.
Совместные семинары и стажировки ученых. Это все планы, подписанные между вузами Могилева и города Андижан. Также планируется открытие торгового дома в том же Могилеве. Побывали представители делегации и в Александрии - на родине Президента. Попробовали воды из Трофимовой криницы и посетили школу-музей, где учился Александр Лукашенко.
И все же экономика - основа всего. Беларусь продолжает использовать уже прошедший проверку формат форума регионов - с Узбекистаном мы впервые используем такую площадку. Как итог - 26 новых договоренностей. Эксперты уверены: уже к концу этого года товарооборот может составить почти полмиллиарда долларов - рост в несколько раз.
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