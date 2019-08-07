Сегодня Нацбанк определит, изменится ли в ближайшее время уровень ставки рефинансирования

Регулятор проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике. Чуть более года ключевая ставка держится на уровне 10 % годовых. И это исторический минимум для Беларуси. В Минэкономики отмечали, что резервы для снижения ставки пока не исчерпаны. А Нацбанк не исключал возможности дальнейшего падения этого показателя. Напомним, при принятии решения во главу угла регулятор ставит уровень текущей инфляции.