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Сегодня парламент одобрил восьмой декрет "О развитии цифровой экономики"

Он вступил в силу в конце марта. Документ назвали историческим. Он направлен на создание экономики "знаний и технологий", развитие не только IT-сферы, но и традиционных отраслей. Действие декрета подтвердило необходимость его принятия, заявил сегодня в парламенте первый вице-премьер Василий Матюшевский. Один из аргументов - беспрецедентный рост числа резидентов Парка высоких технологий. С начала года здесь зарегистрировали более сотни компаний. Обновленные условия работы в парке станут подспорьем для отработки эффективных подходов по регулированию всего предпринимательства в стране.

В правительстве уверены, что восьмой декрет стал одной из самых значимых для экономики законодательных норм. Он продлевает специальный правовой режим для Парка высоких технологий, создает комфортные условия для работы иностранных партнеров и инвесторов.

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