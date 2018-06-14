Сегодня парламент одобрил восьмой декрет "О развитии цифровой экономики"

Он вступил в силу в конце марта. Документ назвали историческим. Он направлен на создание экономики "знаний и технологий", развитие не только IT-сферы, но и традиционных отраслей. Действие декрета подтвердило необходимость его принятия, заявил сегодня в парламенте первый вице-премьер Василий Матюшевский. Один из аргументов - беспрецедентный рост числа резидентов Парка высоких технологий. С начала года здесь зарегистрировали более сотни компаний. Обновленные условия работы в парке станут подспорьем для отработки эффективных подходов по регулированию всего предпринимательства в стране.