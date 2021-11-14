Сельское хозяйство - вопрос номер один по всему миру

Во Дворце Независимости звучали и важные поручения аграрному сектору. Да, в стране практически завершились полевые работы, но время готовить задел к новому сезону - за зиму отремонтировать всю технику к раннему севу. Другая стратегическая задача на ближайшую перспективу - мелиорация.

Пандемия обострила проблему голода на земле. Подсчеты ООН: в этом году около 270 млн человек столкнутся с нехваткой продовольствия (цифра почти вдвое больше допандемийного уровня), а свыше 45 млн человек и вовсе на грани голода. На рекорд идут и цены на продукты. Рост за год на треть. Грядущий 2022-й аналитики уже нарекли годом "продовольственной катастрофы". Тут важно, это еще одно поручение нашего Президента, не допустить неконтролируемого вывоза продуктов за рубеж - за это спросят жестко. В приоритете свои люди!