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Сегодня стартует IV Неделя белорусского предпринимательства

В этом году акцент на работе в регионах. Диалог деловых кругов с местными администрациями - один из главных компонентов мероприятия. Уделят внимание и молодому поколению - перед студентами вузов выступят успешные предприниматели, некоторые из них организуют экскурсии на свои предприятия.

В среду в Национальной библиотеке пройдет Республиканский бизнес-форум

На этот раз он заменит привычный формат Ассамблеи деловых кругов. Участники обсудят реализацию Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, а также привлечение крупного бизнеса в регионы.

Ключевые решения форума лягут в основу Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2019

Это своеобразная дорожная карта развития предпринимательства, которая будет представлена властям. В рамках форума презентуют и обновленный индекс делового оптимизма.

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