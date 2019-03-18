Сегодня стартует IV Неделя белорусского предпринимательства

В этом году акцент на работе в регионах. Диалог деловых кругов с местными администрациями - один из главных компонентов мероприятия. Уделят внимание и молодому поколению - перед студентами вузов выступят успешные предприниматели, некоторые из них организуют экскурсии на свои предприятия.



В среду в Национальной библиотеке пройдет Республиканский бизнес-форум

На этот раз он заменит привычный формат Ассамблеи деловых кругов. Участники обсудят реализацию Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, а также привлечение крупного бизнеса в регионы.





Ключевые решения форума лягут в основу Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2019