Сегодня темпы производства молока на будущую пятилетку закладываются достаточно серьезные - Шулейко

До конца 2024 года сколько молочно-товарных ферм появится в Беларуси, идем ли мы в том графике, который запланировали, в программе "Главный эфир" спросили у заместителя премьер-министра Беларуси, уполномоченного представителя Президента Беларуси в Брестской области.

"Мы сегодня работаем в различных направлениях. Предприятия самостоятельно строят, реконструируют, есть государственная программа - это решение главы государства по 10 ферм ежегодно сдавать в каждой области, это 60. Кроме того, различными пусковыми комплексами самостоятельно мы введем как минимум 80 молочно-товарных ферм и комплексов", - рассказал он.

"Следующий виток, который нам глава государства ставит, мы за 3 года должны фактически перейти на стойловое содержание нашего скота и обеспечить всю технологию доения. Мы планировали до 2030 года завершить. Нам сроки уменьшаются. Почему быстрее? Потому что есть силы, есть уже накопленный опыт строительства, который мы демонстрируем в области, есть различного уровня проекты, в том числе повторно применяемые, - пояснил он. - На следующий год определены источники. Опять 60. Уже фактически готовится на выходе документ".