Сегодня третий день выставки "Белагро"

Форум аграриев - это обмен международным опытом в сельскохозяйственном машиностроении, растениеводстве, животноводстве и птицеводстве, демонстрация современных технологий. Прибыли более 20 официальных зарубежных делегаций. Выставка стала своего рода новой Зеленой неделей в Беларуси и подводит итоги работы промышленности, науки и аграрного сектора.