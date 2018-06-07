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Сегодня третий день выставки "Белагро"

Форум аграриев - это обмен международным опытом в сельскохозяйственном машиностроении, растениеводстве, животноводстве и птицеводстве, демонстрация современных технологий. Прибыли более 20 официальных зарубежных делегаций. Выставка стала своего рода новой Зеленой неделей в Беларуси и подводит итоги работы промышленности, науки и аграрного сектора.

До 10 июня на площадке под Минском проходят дегустации и конкурсы, а также деловые конференции.

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