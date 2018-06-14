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Сегодня в Логойском районе открылся молочно-товарный комплекс МТЗ

Непрофильное производство может приносить высокие результаты и новые рабочие места. Сегодня в Логойском районе открылся молочно-товарный комплекс МТЗ. На новой ферме установлено самое современное оборудование. Алексей Кондратенко побывал на презентации объекта и узнал про молочные перспективы центрального региона (видео).

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