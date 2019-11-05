Сегодня в парламенте пройдет нулевое чтение бюджета

Бюджет будущего года служит первым делом целям социальной политики, как отметили вчера в профильной комиссии парламента. Депутаты предварительно согласовали все статьи бюджета перед направлением его в Овальный зал. Социальная направленность главного финансового документа усилена: увеличены расходы на финансирование здравоохранения, образования, социальной сферы. Заложен рост зарплат бюджетников - не менее 10 процентов. Предусмотрены новые меры поддержки многодетных семей. В частности, средства семейного капитала можно будет использовать досрочно.