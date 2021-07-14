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Сегодня в программе визита иранской делегации - посещение НАН Беларуси, Минского городского технопарка и косметического предприятия
Продолжается визит иранской парламентской делегации в Беларусь. Сегодня в программе - посещение Национальной академии наук, Минского городского технопарка и косметического предприятия. А наканунегостей встречали белорусские депутаты. Как было отмечено, в экономическом плане страны дополняют друг друга. А давление со стороны западных стран только способствует, чтобы нарастить сотрудничество. Сегодня в Иране живет почти 80 млн человек, а ВВП превышает $ 635 млрд.
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