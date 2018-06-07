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Сегодня в Витебске стартует белорусско-литовский экономический форум

Бизнесмены двух стран обсудят совместные проекты и инвестиции. В форуме участвуют 35 литовских и 80 белорусских компаний. Северный регион презентует выставку своих предприятий. Планируется, что во время форума бизнесмены подпишут договор о реализации инвестпроекта по созданию деревообрабатывающего комплекса в Витебской области. Также соглашения о сотрудничестве закрепят подписями руководители нескольких городов и районов Беларуси и Литвы.

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