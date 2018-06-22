Сегодня второй день неформальных диалогов стран - участниц "Восточного партнерства"

В Минске сегодня проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства". Символично, что она совпала с теми днями, когда Беларусь чтит память жертв Второй мировой войны. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. Как сообщил министр, через неделю Президент Беларуси откроет мемориал в Тростенце под Минском, где более 250 000 человек со всей Европы, в основном евреи, были истреблены нацистами. В церемонии примут участие президенты Германии и Австрии. Кроме того, на сегодняшнем пленарном заседании состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями о дальнейшем развитии "Восточного партнерства" с учетом итогов саммита в Брюсселе в 2017 году, а также в контексте ситуации в регионе.