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Сегодня завершается прием документов в первые классы школ

Напомним, родители могут зарегистрировать ребенка в учреждении образования по месту жительства. Необходимо подать заявление на имя руководителя, предъявить медсправку и свидетельство о рождении. Графики работы приемной комиссии можно найти на сайтах школ.

Уже завтра в гимназиях будут собраны комиссии, которые решат, кто будет зачислен на свободные места.

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