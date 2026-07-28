Селиверстов: В Воронежской области все белорусское востребовано и присутствует

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От тракторов и комбайнов до троллейбусов и грузовых автомобилей. В Воронеже открылся мультибрендовый центр белорусской техники.

Воронеж был основан в конце XVI века, поэтому архитектура города сочетает в себе микс эпох: от роскошного барочного стиля до образцового сталинского ампира. Сегодня это город-миллионник, крупный промышленный центр и важный транспортный узел.

Беларусь и Воронежская область тесно сотрудничают с 2018 года. Именно тогда было подписано соглашение между правительствами Беларуси и этого российского региона. У нас много совместных проектов, но один из самых продуктивных - строительство. За последние 5 лет белорусские специалисты возвели здесь детский сад и несколько школ, одна из которых - самая большая в России.

Новые школы от белорусских строителей

Это не просто школа, а целый образовательный центр с символичным названием "Содружество". Его открыли 3 года назад, и сегодня здесь учатся 3 тысячи учеников.





Образовательный центр с символичным названием "Содружество"

На очереди - новая школа в деревне Александровка на 1 101 место. Решение о ее строительстве было подписано на XII Форуме регионов Беларуси и России. И вот буквально за год проект обрел реальные очертания. Темп строительства белорусских специалистов в два раза опережает установленные сроки. Все благодаря системе быстрого проектирования.

Денис Станкевич, председатель Совета директоров ЗАО "ГК Белинжиниринг":

"У нас наработан целый ряд перспективных проектов. Подписано соглашение о реализации двух школ. В одной мы находимся. Одна у нас в проектном состоянии находится. Детский сад, жилой квартал. И общая стоимость тех проектов, которые я сейчас назвал, выше 30 миллиардов рублей. Это на ближайшие 3 с небольшим года".

Уникальный футбольный стадион "Факел"

Еще один совместный проект - реконструкция стадиона "Факел". Он станет крупнейшим в России после чемпионата мира по футболу 2018 года. Это многофункциональная спортивная арена на 24 тысячи зрителей, где практически все уникально.

Владимир Ленчиков, заместитель гендиректора ЗАО "ГК Белинжиниринг":

"По своим строительным конструкциям он уникален применением новых материалов. В том числе металлических навесов, длина консолей которых более 31 метра. Они будут покрыты специальной мембраной, как стены, так и кровля, причем на стену можно будет сделать проекцию любого изображения. Это и выдержки из матча, в перерывах реклама. Также уникальность в том, что это первый стадион в России, где команды будут заезжать в подземное помещение, там они будут переодеваться и выходить на стадион из подвального помещения".

Мультибрендовый центр белорусской техники

Главное богатство Воронежской области - это плодородная земля. 80 % территории покрывает лучший в мире чернозем. А чтобы пахать и сеять, нужна специальная техника. Белорусские тракторы, комбайны, сеялки и зерносушилки здесь любят, ценят и, главное, покупают. За качество и доступные цены. И теперь, с открытием нового мультибрендового центра белорусской техники, местным аграриям станет работать и проще, и быстрее.

Александр Ермашов, председатель совета директоров ООО "Воронежкомплект" (Россия):

"Эта идея родилась уже давно, сегодня она приобрела реальные очертания. Это даст что? Это даст увеличение продаж, а это рост экономики. Рынок Беларуси - это в любом случае Россия. Он и ориентирован был на Россию. И емкость его: одних тракторов только 600 машин. И комбайнов, если мы будем хорошо работать, около 60-50 машин в год. Поэтому здесь реальный рост экономики. Реальное улучшение благосостояния и россиян, и белорусов".

Воронежская область находится недалеко от зоны боевых действий, тем не менее, за эти годы регион адаптировался к непростым внешнеэкономическим условиям. По итогам прошлого года сельхозпроизводство увеличилось более чем на 16 %, по темпам строительства Воронеж занимает третье место после Москвы и Подмосковья. Противостоять санкциям также помогает промышленное сотрудничество с Беларусью.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Здесь работают предприятия по сборке самолетов, электроника - все белорусское здесь востребовано и присутствует. Коллегам интересна белорусская краска. Если брать даже такие вещи, как АПК, работа наших аграриев по выводу новых семян, например сахарной свеклы, эта работа активно ведется, чтобы мы не зависели от внешнего рынка".

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

"У нас и так достаточно высокий уровень, который повышать и развивать нужно. Такую задачу нам поставил Александр Лукашенко: довести наш уровень взаимодействия, если суммарно выразить, то это будет 1 млрд долларов. Мы последовательно движемся к этому, в 2025 году достигли более 650 млн. Это примерно рост 15-16 % ежегодно. Надеюсь, в этом году будет выше. Естественно, ставим перед собой задачу выполнить это поручение".

Перспективы - это развитие кооперации. В сентябре в Беларуси пройдет международная выставка ИННОПРОМ. И представители крупных компаний и малого бизнеса из Воронежской области приедут туда с новыми предложениями.