Селиверстов рассказал, хватит ли денег на все основные задачи 2024 года

Мы по врачам вышли на 150 % к зарплате по экономике, то есть она в 1,5 раза больше, чем средняя зарплата в стране в целом. По учителям мы не вышли еще на ту планку, которая к 2025 году установлена, но в следующем году мы будем в графике и выйдем практически на 96 % от заработной платы по экономике именно по учителям. Должны выйти на чуть больше 100 % в 2025 году.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси