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Селиверстов рассказал, хватит ли денег на все основные задачи 2024 года

На неделе Палата представителей в первом чтении приняла проект бюджета. Хватит ли денег на все основные задачи 2024 года, изменятся ли приоритеты финансирования, рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

"Конечно, денег хватит", - заверил глава ведомства. Говоря о приоритетах, он отметил, что коренным образом ничего не меняется. "Приоритет у нас известен - это социальный вектор. Если сложить по всем бюджетам, это более 40 %, а в местных бюджетах - это более 65 %", - рассказал он.

Мы по врачам вышли на 150 % к зарплате по экономике, то есть она в 1,5 раза больше, чем средняя зарплата в стране в целом. По учителям мы не вышли еще на ту планку, которая к 2025 году установлена, но в следующем году мы будем в графике и выйдем практически на 96 % от заработной платы по экономике именно по учителям. Должны выйти на чуть больше 100 % в 2025 году.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

По его словам, увеличение надбавок для педагогических работников по следующему году, помимо общего роста базовой ставки, составит более чем 400 млн руб.

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