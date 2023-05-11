Сельхозорганизации Беларуси близятся к завершению сева яровых

Сельхозорганизации страны близятся к завершению сева яровых. Аграрии уже засеяли 80% площадей этих культур. Посажено и более половины всех объемов картофеля. На финише и сев кукурузы.

Только в Слуцком районе Минской области под золотые початки и силос отвели 25 тыс. гектаров. В сельхозфилиале Слуцкого сыродельного комбината кукурузу сеют строго по технологиям. Здесь большое молочное стадо, поэтому ставка делается на богатые протеином и витаминами культуры.

