Сельхозорганизации Беларуси готовятся к весенним полевым работам - какая сейчас основная задача

Массовый сев ранних яровых культур начнется в Беларуси в апреле. А сейчас одна из задач аграриев - завершить ремонт техники и агрегатов. Это нужно (повсеместно) сделать до 25 марта. Одних только тракторов в нынешнюю кампанию задействуют 35 тысяч. Механизация - это локомотив посевной, от состояния которого зависит эффективность всей работы.

К этому вопросу сейчас приковано внимание и специалистов Комитета госконтроля. Проверки по всей стране нередко выявляют недочеты и нарушения. Корреспонденты АТН Белтелерадиокомпании присоединились к контролерам на мехдворах и в мастерских сельхозпредприятий.

Готовность к посевной в Гродненской области

Мастерская хозяйства "Бородичи" Зельвенского района. Середина марта, технику ремонтируют в усиленном режиме. Аграрии явно выбились из графика. Тревогу забили сотрудники Комитета госконтроля.

В хозяйстве "Бородичи" Зельвеснкого района на 11 января ни одна из единиц техники не была подготовлена к работам. На сегодняшний день принят ряд организационных мер со стороны как Зельвенского райисполкома, так и со стороны хозяйства, что позволило активизировать работу по ремонту техники. И на сегодняшний день уже есть единицы, которые готовы принять участие в работе. Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля по Гродненской области

Местные власти признают: из-за финансовых трудностей у "Бородичей" были вопросы с поставщиками запасных частей, с ремонтными организациями. Но сейчас проблемы решаются.





Был вопрос по ремонту двух энергонасыщенных тракторов МТЗ-3022. Сейчас эта проблема закрыта. Также были вопросы по ремонту машин для внесения твердых органических удобрений, где при наличии шести единиц были исправны три. Тоже данный вопрос решили. Запчасти закупаются, ремонт ведется. Игорь Шишловский, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Зельвенского райисполкома

Завершается ремонт и одного из двух посевных агрегатов. Чтобы успеть до выхода в поле, в хозяйстве изменили график работы мастерских. Механизаторы работают, что называется, с колес - при поступлении деталей их сразу же устанавливают на технику.

На сегодняшний день готовность составляет порядка 85%. И работа мехсектора организована таким образом, что при поступлении запасных частей организуются работы механизаторов с удлиненным графиком, для того чтобы в кратчайшие сроки выпустить ту или иную технику на линейку готовности. Денис Томкевич, директор КСУП "Бородичи"

Роль механизации в посевной

Образцовую линейку готовности пока не может показать ОАО "Борисовская Агропромтехника": дорогостоящая техника стоит на улице в стесненных условиях. Да и заниматься полноценным ремонтом тоже нет возможности. Причина - в вынужденном переезде. Год назад территория предприятия отошла инвесторам-деревообработчикам - также местным. Механизацию же переселили.

После переезда у "Борисовской Агропромтехники" существенно ухудшились условия работы. Территория небольшая - механикам просто не развернуться. В мастерской отсутствует такой важный элемент, как кран-балка. Словом, предприятие стало неконкурентоспособным по ремонту сельхозтехники, а это его основной профиль. Соответственно, мало какие аграрии сюда повезут свои машины.

В итоге целая районная структура, которая отвечает за качество механизации сельского хозяйства, подошла к нынешнему агросезону с недочетами. И это лишь локальные проблемы. Специалисты КГК уверены: решать вопрос нужно масштабно.

Не хватает места для расстановки оборудования: станков, агрегатов, также не хватает места для работы и механизаторских кадров. Площадки, как мы видим, здесь не оборудованы. Отсутствуют навесы, вся техника хранится под открытым небом. Для масштабного решения данной проблемы нужно серьезное управленческое решение района и области. Юрий Каптановский, заместитель председателя Борисовского межрайонного Комитета госконтроля

Цель проверок - не только выявить и указать на нарушения, но и ускорить темпы подготовки к посевной кампании. Время на устранение недоработок еще есть. К тем, кто не будет готов, применят жесткие меры.





Как показали наши мониторинги, на местах есть проблемы: это ремонт техники, особенно в специализированных предприятиях, также обеспеченность семенами и минеральными удобрениями. Мы направили всю информацию с исполкомы для принятия мер реагирования, а глава государства поручил до 1 апреля решить все эти вопросы. После 1 апреля КГК будет проводить тотальные проверки по всем этим хозяйствам.

Такие проверки явно не грозят "Экологической сельскохозяйственной компании Ганьсу-Бел". С техникой здесь все в порядке. И хранить ее будут уже в комфортных условиях. Накануне в ангаре для техники от тяжести снега обвалилась крыша - машины пострадали. Госконтроль сделал замечание - на него быстро отреагировали.

Мы отреагировали молниеносно. Идет демонтаж кровли на ангаре, и начинаем монтировать саму кровлю, крышу. Навели порядок, технику подготовили. Руководство китайское молодцы, инвестируют в сельское хозяйство. Строим МТФ, сушилку новую запустим. Константин Бабяк, главный инженер ОАО "Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел"

Ориентир на солидный урожай