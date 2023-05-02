Сельхозорганизации Беларуси завершают сев ранних яровых - зерновых и зернобобовых

Работа на максимуме - ради высоких достижений! Сельхозорганизации завершают сев ранних яровых - зерновых и зернобобовых. Сеют и кукурузу - в Минской области под нее отвели 270 тысяч гектаров. Также в эти дни активно сажают картофель.

В сельхозпредприятии "Кухчицы" Клецкого района второй хлеб занял более 200 гектаров площадей. Здесь планируют получить более 500 центнеров с гектара. Для высадки используют технику белорусского производства. В целом по каждой сельхозкультуре строго соблюдают агротехнологии.

