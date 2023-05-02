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Сельхозорганизации Беларуси завершают сев ранних яровых - зерновых и зернобобовых

Работа на максимуме - ради высоких достижений! Сельхозорганизации завершают сев ранних яровых - зерновых и зернобобовых. Сеют и кукурузу - в Минской области под нее отвели 270 тысяч гектаров. Также в эти дни активно сажают картофель.

В сельхозпредприятии "Кухчицы" Клецкого района второй хлеб занял более 200 гектаров площадей. Здесь планируют получить более 500 центнеров с гектара. Для высадки используют технику белорусского производства. В целом по каждой сельхозкультуре строго соблюдают агротехнологии.

Традиционно клецкие земли славятся и хорошим урожаем сахарной свеклы. Сладкие корнеплоды, которые в этом году вырастят в "Кухчицах", полностью попадут на переработку на Слуцкий сахарорафинадный комбинат.

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