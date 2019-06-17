Сельхозорганизации Минской области начали второй укос трав

Высокой урожайности в последние дни поспособствовали долгожданные дожди. В целом с начала сезона аграрии уже заготовили почти полтора миллиона тонн сенажа - 45 % от плана. И если косовица дает максимум отдачи, зерновые культуры частично пострадали от длительной засухи, специалисты решают, какие участки необходимо пересевать. С агроклиматическими подробностями Алексей Кондратенко.



После долгожданных дождей травы на полях Дзержинского района выросли буквально на глазах. Получится хорошая кормовая база: полезные в молочном животноводстве ячмень с горохом вперемешку дают 150 центнеров с гектара. То, что скосили, сможет пролежать не более трех часов. Больше нельзя: травы подсыхают и теряют сочность. Поэтому перерыв на обед у механизаторов и водителей - 15 минут, и опять в поле! На скошенном поле одновременно начинает расти и люцерна. К осени эта богатая белком культура даст еще два урожая. Таким образом за сезон земля даст максимальную отдачу.







Также на высокую молочную результативность влияют и бобовые культуры. Вот это растение так и называется - кормовые бобы. Влаги здесь хватает, урожай на этом поле начнут собирать в конце лета. В хозяйстве "Фалько-Агро" надои молока одни из самых высоких в нашей стране. Одна корова дает почти 29 литров за сутки. А путь к такому молочному олимпу начинается именно на поле. Здесь формируется сбалансированный рацион кормления животных.



Во время засухи в этом месяце многие участки полей с зерновыми подгорели. В случае, когда посевы пострадали на 50 % и больше, убирать их на зерно нет смысла, говорят специалисты. Лучше на зерносенаж, а потом пересеять. Окончательное решение аграрии примут на этой неделе, когда проведут мониторинг посевов в каждом районе Минской области.



