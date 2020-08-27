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Сельхозорганизации Минской области выборочно начали сев озимых культур
Сейчас этому способствует и погода: благодаря дождям почва достаточно влажная. Это хорошо, например, для сева озимого рапса. Закладку урожая под корма следующего года сегодня формируют и аграрии Стародорожского района. Так, в хозяйстве "Шапчицы-Агро" используют технологию так называемого кулисного сева, когда на одном поле чередуют две культуры. В этом году в таком процессе помогает и новейшая сеялка белорусского производства.
В последние дни августа - начале сентября все районы Минской области проводят свои локальные дожинки. А большой областной фестиваль-ярмарка в этом году пройдет в городе Червене.
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