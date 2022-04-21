Сельхозорганизации Минской области завершают сев ранних яровых зерновых

Пройдено уже более 120 тысяч гектаров. Задействуют каждый погожий момент. Начали сев одной из стратегически важных культур - кукурузы, с ней аграрии проводят полевые эксперименты ради наивысшей урожайности. Есть планы и на масляный лен, сою и подсолнух.

О том, как растениеводство обеспечивает высокую прибыль в АПК, из Смолевичского и Крупского районов репортаж Алексея Кондратенко.

Ровно и точно по нужному контуру! Трактор с агрегатом обрабатывает гектар за гектаром - в почву попадает семя масляного льна. В хозяйстве "Шипяны" обрабатывают не только традиционные зерновые и зернобобовые, но и, например, сою и подсолнух. Культуры, богатые белком, а значит - выгодные.





Бонусы от масляных культур ожидает и один из флагманов АПК Минской области - агрокомбинат "Дзержинский". Для птицеводства надо много кормов, которые аграрии знают как получить.

На этой неделе на землях Крупского района "Дзержинский" начнет сеять кукурузу. Будущим урожаем агрокомбинат загрузит свой комбикормовый завод, который изготавливает 6 тысяч тонн комбикорма в месяц.

Кукурузные плантации в этом году здесь увеличили с 4 до 5 тысяч гектаров. При этом агрономы проводят долгосрочные эксперименты. Цель - получить максимально качественное зерно и урожайность в 100 центнеров.

Для обработки зерна кукурузы агрокомбинат недавно установил новый зерносушильный комплекс мощностью 100 тонн в час. Производство подобных ЗСК налажено рядом - на крупском заводе. В планах хозяйства приобрести еще один комплекс-гигант.