Сельхозорганизации Минской области завершили уборку овощей

Урожай составляет почти 30 тысяч тонн. Это на 10 % превышает уровень прошлого года. Часть продукции (в том числе и фермерская) имеет сертификат экологически чистой. Она займет нишу на первом белорусском экорынке, который разместится недалеко от столицы. У него четыре инвестора, среди которых крупные агрокомбинаты центрального региона. Сейчас формируется штат продавцов и арендаторов с эксклюзивной продукцией.



Одновременно урожай этого сезона перерабатывают. Так, в агрокомбинате "Ждановичи" наладили вакуумную упаковку свежего очищенного картофеля, свеклы, лука и моркови. Такая продукция востребована в столичных школах и детских садах, а также ресторанах. В планах - вакуумировать яблочный сок также для учреждений образования.



