Сельхозорганизации страны активизируют заготовку травяных кормов

Сельхозорганизации страны активизируют один из важных этапов летних полевых работ - заготовку травяных кормов. Так, в планах Минской области за первый укос заготовить 627 тысяч тонн кормовых единиц - это треть от общего объема сезона. На полях центрального региона задействуют более 900 косилок и свыше 700 кормоуборочных комбайнов. Техника интенсивно работает и в хозяйстве "Нестановичи-Агро" Логойского района. На одном из полей собирают смесь из клевера и тимофеевки - трав, богатых белком. Такой сенаж пойдет на пользу молочной продуктивности предприятия, у которого более тысячи голов дойных коров.