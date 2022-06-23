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Сельхозорганизации страны активизируют заготовку травяных кормов
Сельхозорганизации страны активизируют один из важных этапов летних полевых работ - заготовку травяных кормов. Так, в планах Минской области за первый укос заготовить 627 тысяч тонн кормовых единиц - это треть от общего объема сезона. На полях центрального региона задействуют более 900 косилок и свыше 700 кормоуборочных комбайнов. Техника интенсивно работает и в хозяйстве "Нестановичи-Агро" Логойского района. На одном из полей собирают смесь из клевера и тимофеевки - трав, богатых белком. Такой сенаж пойдет на пользу молочной продуктивности предприятия, у которого более тысячи голов дойных коров.
По одной из технологий, травяные корма аграрии закладывают в сенажно-силосные траншеи. Каждая по три тысячи тонн. При этом туда добавляют специальные консерванты, благодаря которым корма надолго сохранятся свежими и качественными.
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