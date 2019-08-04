Сельхозорганизации ускоряют темпы уборки зерновых

На горизонте - пятый миллион тонн! Сельхозорганизации нашей страны ускоряют темпы уборки зерновых. Отметку в один миллион тонн вслед за Брестским регионом преодолела и Минская область. Задача - не просто убрать с полей, но и превратить пшеницу, рожь или рапс в качественный товар! Этим как раз и занимаются комбинаты хлебопродуктов. Одни из крупнейших - в столице, а также в Борисове. Ежедневно туда привозят по 3-4 тысячи тонн зерна, где из него делают муку, макароны или комбикорма. Всего в полях Минской области работают две тысячи комбайнов. К слову, задействована и другая техника, ведь после уборки землю нужно привести в порядок: убрать солому, внести удобрения и снова засеять.