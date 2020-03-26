Чем больше солнечных дней, тем интенсивнее посевная! Сельхозорганизции Минской области увеличивают темпы полевых работ. До этого технику сдерживали заморозки. Больше всего на сегодня засеяно в Любанском, Логойском и Пуховичском районах.А всего в регионе засеяно уже 14 тысяч гектаров. Одновременно почву подкармливают удобрениями. Предприятия обеспечены семенами с запасом. О локальных и глобальных планах агросезона - Алексей Кондратенко.



Опытный аграрий Александр Славиковский к нынешней посевной подошел с особым энтузиазмом. В качестве директора хозяйства "Дукора-Агро" для него это второй сезон. Стремиться к высоким результатам подталкивают и прошлогодние намолоты: только яровая пшеница здесь дала почти 60 центнеров с гектара. К тому же, в 34 года Александр знаком со всеми этапами производства: сам работал и на тракторе, и на комбайне.



Сейчас температура воздуха - плюс 8, для аграриев неплохо. Но влаги все равно не хватает, поэтому техника работает очень быстро и в две смены. Для того чтобы культуры все время приносили высокий урожай, ежегодно они меняют место жительства. Так растения не успевают привыкнуть к вредителям. На этом поле хозяйства "Рубежевичи" Столбцовского района в прошлом году собирали зернобобовые, в этом поспеет овес.Больше площадей в этом году отдали в Минской области и под кукурузу. Сев этой культуры начнется примерно в середине апреля.



